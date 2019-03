Pubblica foto hot su sito incontri e viene ricattato: «500 euro o pubblico tutto su Facebook»

Si è iscritto a un sito di incontri con un nome fittizio, pubblicando un annuncio corredato da una sua foto osè. Così la vittima pensava di rimanere anonimo. Purtroppo però, un utente è riuscito a carpire la sua vera identità, scaricando, oltre alle foto, anche la sua rubrica Facebook. S.L., 28enne romano, ha cominciato a minacciare la vittima chiedendogli del denaro, altrimenti avrebbe postato le foto osè a tutti i suoi contatti facebook. La parte offesa terrorizzata ha assecondato l'estorsore dicendosi disposto a versare la cifra richiesta, circa 500 euro, poi ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine.





Così, sul luogo fissato per la consegna del denaro, si sono presentati gli investigatori del commissariato Primavalle, diretto Tiziana Lorenzo. In particolare, un agente si è sostituito all'uomo, e seguendo le indicazioni di S.L gli ha consegnato il denaro richiesto, depositandolo all'interno di un cassonetto. Il tutto veniva attentamente monitorato a distanza dai poliziotti che, sono intervenuti non appena l'uomo si è impossessato del denaro preventivamente «segnato». Arrestato, il malvivente dovrà rispondere del reato di estorsione.

