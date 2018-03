«Adescate sul web e ricattate»: 50 ragazzine accusano studente

Venerdì 30 Marzo 2018, 08:19 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 09:52

Rischia un secondo processo, il ventitreene studente di Informatica all'Università di Padova,, già condannato lo scorso febbraio a due anni e 4 mesi di reclusione per tentataai danni di una ragazzina agganciata in Rete e che, secondo l'accusa, subì pesanti pressioni affinché inviasse sue immagini che la ritraevano mentre si masturbava.Il sostituto procuratore di Venezia, Elisabetta Spigarelli, ha chiuso le indagini in relazione ad una, denunciati da altrettante ragazzine, gran parte delle quali minorenni, che hanno riferito di essere state attiratecon modalità sempre uguali. Hanno riferito di essere entrate in pagine Facebook dal titolo ammiccante - Ragazze per concorsi, Taggo gente bellissima, La Sfida delle foto, Giadaautoscatti concorsi - e quindi indotte ad inviare fotografie osè con la promessa di partecipare a inesistenti concorsi di bellezza. Il magistrato ipotizza i reati di violenza privata, detenzione e produzione di materialeintroduzione abusiva in sistema informatico.