Riccardo Gallo muore a 19 anni, incidente in auto tornando dalla discoteca con gli amici: guidava la fidanzata

Un ragazzo di 19 anni, Riccardo Gallo di Veternigo di Santa Maria di Sala, è morto in seguito ad un gravissimo incidente avvenuto nella notte, verso le 4,30, sulla strada regionale Noalese sud subito prima del castello di Stigliano. Il giovane, che da poco aveva ottenuto il foglio rosa, era a bordo di una Fiat Punti insieme agli amici, per un totale di cinque ragazzi. Al volante la sua fidanzata, coetanea. La vettura, per cause ancora da accertare è finita in un fossato.

Gli amici sotto choc

Sotto choc gli altri giovani a bordo, di 19, 18, 17 anni, tutti di Santa Maria di Sala. Uno solo degli altri occupanti della Punto è rimasto ferito, al naso. I ragazzi stavano tornando dalla discoteca Parco dei Principi, quindi erano diretti da Noale a Santa Maria di Sala. Sono intervenuti i carabinieri di Noale. Riccardo lavorava nell'azienda del fratello più grande.