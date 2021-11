Riccione, è Nathan Franchini il 19enne morto dopo la discoteca: in tasca aveva i documenti di un altro ragazzo

In tasca aveva i documenti di un'altra persona. Per questo quando la polizia locale si è trovata a dover identificare il corpo di quel giovane ragazzo rimasto schiacciato tra le lamiere in un incidente a Riccione, inizialmente c'è stato uno scambio di persona. Il 20enne che era alla guida dell'auto che all'alba di domenica si è schiantata contro un albero con altri quattro giovani a bordo, non è un albanese di 20 anni: ma Nathan Franchini, un italiano di 19 residente a Cattolica come riportano quotidiani romagnoli.

I documenti falsi

Aveva un tasso alcolico di 2 grammi/litro, quattro volte oltre il limite. Nell'incidente su viale Abruzzi è morto un 19enne e gli altri sono rimasti feriti, tra cui una giovane in maniera grave. La Procura di Rimini ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Si sta verificando l'ipotesi che avesse addosso i documenti di un'altra persona, dal momento che discoteche della zona sabato facevano entrare solo i ragazzi dai 20 anni in su. Sembra che anche altri sull'auto avessero documenti riferibili a persone diverse.