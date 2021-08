Riccione, 12 positivi al rientro dalla vacanza spensierata. «Non andateci»

Doveva essere una vacanza a Riccione senza pensieri il viaggio di un gruppo di giovani della provincia di Salerno e lo è stato. Ma a rovinare il finale della loro avventura ci ha pensato ancora una volta il Covid quando, al momento di disfare le valigie, sono risultati positivi in 12 e costretti alla quarantena.

Una vacanza a Riccione tra amici, fatta di feste e movida quella raccontata da vincenzo P. su TikTok. Nei suoi post si vedono locali, bottiglie costose scintillanti e assembramenti al ritmo di musica: «Quando torni da una vacanza spensierata a Riccione», si legge. Il tutto senza mascherine, lasciate sul tavolo inutilizzate. Il ragazzo racconta sul social anche il ritorno a casa del suo gruppo di amici e posta la chat in cui sono stati pubblicati gli esiti dei tamponi. «Ho fatto il tampone sono positiva», «Io e Carla positive» scrive un altro e poi si legge ancora «Anche Maria è positiva».

In totale sono 12 le positività al Covid rilevate all'interno del gruppo, un finale inaspettato che ha riportato con i piedi per terra il gruppo della provincia di Salerno dopo giorni di spensieratezza costringendolo alla quarantena. «Non andate a Riccione», consiglia il ragazzo ai suoi follower. Vincenzo racconta in un video successivo di non aver fatto nemmeno la prima dose del vaccino.

