Riccione, vietato fumare in spiaggia: stop sigarette da oggi (aspettando la stagione estiva)

Fumo davanti al mare? No, grazie. La città di Riccione ha deciso di introdurre per la prima volta nella sua storia un'ordinanza balneare che vieta di fumare in spiaggia. L'altra novità è che l'ordinanza entra in vigore già da oggi, ben prima dell'estate e anche della Pasqua, frutto di un accordo tra l'amministrazione comunale e gli operatori balneari.

«Non fumare sul tram»: clochard aggredito a Roma da un passeggero con lo spray al peperoncino, persone intossicate (anche una neonata)

Riccione, vietato fumare in spiaggia

«Questa scelta va nella direzione che abbiamo intrapreso come amministrazione, che è quella della sostenibilità ambientale, di mantenere l'arenile nelle condizioni ambientali giuste e necessarie. Sotto gli ombrelloni ci sono i posaceneri, ma chi passeggia sulla battigia a volte getta le cicche delle sigarette in acqua», spiega la sindaca Daniela Angelini. Il bel tempo e la presenza di un campionato di nuoto per tutto il weekend ha portato molti visitatori al mare. «C'è tanta gente, gli operatori ci hanno chiesto di anticipare la stagione dell'elioterapia e glielo abbiamo concesso molto volentieri», commenta così Angelini l'anticipazione dell'ordinanza.

«NESSUNO LO SA»

Gli utenti, anche i fumatori, sembrano apprezzare l'iniziativa comunale portata avanti già da alcuni anni nella confinante Rimini. Anche se quasi nessuno sia al corrente dell'entrata in vigore odierna. «Togliere la possibilità di fumare in qualsiasi posto disincentiva il fumo», afferma un turista fumatore mentre passeggia a riva. «Sono d'accordo - aggiunge un altro poco dopo aver spento la sigaretta in un posacenere pubblico -, ci sono tanti maleducati che sporcano la spiaggia».