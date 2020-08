Trovato il corpo del 33enne scomparso da 2 giorni: era esanime in un campo

VERONA - Intorno alle 12:30 di oggi è stato ritrovato il corpo senza vita del 33enne di Nogara di cui nei giorni scorsi si erano perse le tracce. La sua auto era stata rinvenuta lunedì in località Mariona di San Martino Buon Albergo e subito erano partite le ricerche con squadre di terra e supporto di elicottero.



Notevoli anche oggi le forze messe in campo: 20 Vigili del fuoco, tra cui unità cinofile, sommozzatori e nucleo Sistemi Aeromobili a Pilotaggio e 16 vontari civili hanno perlustrato le campagne. La ricerca è stata coordinata da una Unità di Comando Locale con esperti di topografia applicata al soccorso: le squadre di ricerca avanzavano con precise indicazioni ed erano dotate di GPS per tracciare il percorso effettuato.



In un campo coltivato il ritrovamento a circa un chilometro dal luogo in cui aveva lasciato la sua auto.



