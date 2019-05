Richiedenti asilo, Salvini: «Sentenza vergognosa, certi giudici si candidino con la sinistra»

Richiedenti asilo, a Bologna scavalcato il decreto Salvini. «Il giudice del tribunale di Bologna ha dato ragione a due richiedenti asilo che si erano visti negare l'iscrizione anagrafica dai nostri uffici sulla base del decreto Salvini e ha ordinato al Comune di iscriverli. Saluto questa sentenza con soddisfazione, il Comune la applicherà senza opporsi».



Così il sindaco di Bologna, Virginio Merola, in un post sul suo profilo Facebook, annuncia la decisione presa dalla sezione civile del Tribunale del Capoluogo emiliano-romagnolo, che ha imposto al Comune di iscrivere nella propria anagrafe due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso contro il diniego stabilito sulla base del decreto Salvini.



«Smentire la destra - scrive ancora Merola - significa batterla usando la legge e la legalità democratica. Quando ho ridato l'acqua agli occupanti ho agito come autorità sanitaria e non come delegato del Governo, che è invece il caso dell'anagrafe». «Il ministro Salvini - chiude il sindaco di Bologna - fa propaganda ma i fatti lo smentiscono, è ingiusto negare la residenza ai richiedenti asilo».





SALVINI

«Sentenza vergognosa, se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati, lasci il Tribunale e si candidi con la sinistra. Ovviamente faremo ricorso contro questa sentenza, intanto invito tutti i sindaci a rispettare, come ovvio, la Legge».



Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando una sentenza del Tribunale di Bologna, che ha imposto al Comune di iscrivere nella propria anagrafe due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso contro il diniego stabilito in base al 'decreto Salvinì. A questo proposito fonti del Viminale sottolineano che «sentenze di questo tipo non intaccano la legge: non sono definitive, riguardano singoli casi e per modificare la norma serve un pronunciamento della Corte Costituzionale»

Venerdì 3 Maggio 2019, 12:27 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 12:36

