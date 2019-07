Lunedì 8 Luglio 2019, 20:12 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2019 20:15

Si è conclusa poco fa l'udienza del processo per l'omicidio di Emanuele Morganti, il giovane ucciso nel marzo del 2017 in piazza Regina Margherita, nel centro storico di Alatri. Al termine della requisitoria la pubblica accusa ha formulato le richieste di condanna: ergastolo per Michel Fortuna, 28 anni per Mario Castagnacci, 26 anni per Paolo Palmisani e 24 anni per Franco Castagnacci.