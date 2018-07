Lunedì 16 Luglio 2018, 18:08 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2018 18:08

Gianfranco Fini a processo per riciclaggio. Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l'ex presidente della Camera, la sua compagna Elisabetta Tulliani, il fratello Giancarlo, attualmente a Dubai, il padre Sergio e il "re delle slot" Francesco Corallo. Il processo è stato fissato per il 30 novembre davanti alla quarta sezione penale.Tra le operazioni al centro dell'indagine anche la vendita della casa di Montecarlo, lasciata in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale, che sarebbe stata acquistata, secondo l'accusa, da Giancarlo Tulliani attraverso società off-shore con i soldi dell'imprenditore Corallo, accusato di associazione a delinquere finalizzata al peculato, riciclaggio ed evasione fiscale. Un'operazione effettuata nel 2008, per poco più di 300mila euro e che con la cessione dell'immobile nel 2015 fruttò un milione e 360mila dollari. Rinviati a giudizio anche altri cinque indagati tra i quali l'esponente di Forza Italia Amedeo Laboccetta.