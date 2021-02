Roma, rider come copertura per spacciare anche dopo coprifuoco: arrestato 25enne

Utilizzava la sua attività di rider per poter spacciare droga anche dopo l’orario stabilito per il blocco da Covid. A scoprirlo e ad arrestare il 25enne dell’Uzbekistan sono stati gli agenti del commissariato Prati. Il giovane utilizzava il suo lavoro di corriere in bicicletta, con i «colori» di una nota piattaforma di ordinazioni di cibo d’asporto, per poter circolare liberamente sul territorio capitolino eludendo i controlli di polizia anche in orario di coprifuoco imposto dall’attuale pandemia.

L’uomo è stato fermato nei pressi del portone della sua abitazione. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 304,35 grammi di hashish nascosti all’interno dei vani destinati ai driver e cd-rom di un Pc Case in disuso. Sono stati inoltre trovati 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

