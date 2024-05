Finto rider vendeva droga a domicilio con lo scooter, acquisti via Whatsapp: arrestato dalla polizia

A Milano la Polizia ha arrestato un cittadino peruviano, di 35 anni con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Intorno alle ore 23, gli agenti della Squadra Mobile milanese, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in zona Porta Venezia, transitando in via Paolo Frisi, hanno notato un uomo, cittadino italiano di 37 anni, fermo davanti a un portone d’ingresso di uno stabile in attesa di qualcuno.

Dopo pochi minuti, i poliziotti hanno visto arrivare il 35enne a bordo di uno scooter per le consegne a domicilio e nella circostanza i due si sono scambiati qualcosa per poi allontanarsi.

Lo spacciatore è stato fermato in piazza 8 Novembre e, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 1.490 euro in banconote di vario taglio e, all’interno del baule del motoveicolo, sono stati rinvenuti 16 grammi di marijuana e 36 grammi di hashish. Nell’abitazione del 35enne, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 1.000 euro in banconote di piccolo taglio.