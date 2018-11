Lunedì 5 Novembre 2018, 11:22 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Venti denunciati dai carabinieri "per giochi di guerra”.Intorno alle 12.30 di domenica, I carabinieri della stazione di Fara Sabina intervenivano su richiesta di alcuni passanti e di cittadini del posto, che nel frattempo avevano chiamato telefonicamente la centrale operativa della compagnia di Poggio Mirteto, poiché in una tranquilla domenica d’autunno, in un terreno campestre a ridosso dell’abitato vi erano alcune persone palesemente armate.Gli operanti hanno raggiunto via Regina Elena, presso l’ex-comprensorio della Croce rossa italiana di proprietà del ministero dell’interno ed accertavano fortunatamente e da subito la presenza di alcune persone intente a simulare uno scontro a fuoco con repliche di “armi da softair”, circostanza immediatamente compresa dagli operanti in quanto dal predetto armamento, fuoriuscivano dei pallini e non vi era alcuna deflagrazione tipica delle vere armi da fuoco.Interrotto il gioco, all’interno dell’area venivano bloccati e identificati 20 soggetti, dei quali due di nazionalità straniera, alcuni con pregiudizi penali. Inoltre, si aveva modo di accertare che nessuna richiesta di autorizzazione o comunicazione su tale utilizzo dell’area demaniale era stata prodotta alle preposte autorità di pubblica sicurezza.Durante l’attività, proseguita all’interno della caserma carabinieri di Fara Sabina sono state catalogate 23 armi lunghe e 9 pistole, fedeli repliche di quelle originali in possesso dei predetti individui.Tutti i soggetti erano deferiti in stato di libertà dai carabinieri di Fara Sabina alla procura della repubblica di Rieti per i reati di concorso in procurato allarme presso l’autorità ed invasione abusiva di terreni.