In monopattino durante il coprifuoco insultano i carabinieri: multati e denunciati due giovani reatini

RIETI - Due ragazzi di 22 e 24 anni, che circolavano in monopattino ad Ascoli Piceno, oltre le 22, in pieno coprifuoco, hanno tentato di sottrarsi all'identificazione da parte dei carabinieri pronunciando anche frasi oltraggiose nei loro confronti. Nei confronti dei due giovani, originari del Reatino ma residenti ad Ascoli, oltre alla sanzione di 400 euro a testa, è scattata la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Ultimo aggiornamento: 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA