Butta pannoloni sporchi nel balcone di due anziani e chiede 20mila euro per smettere: denunciato

RIETI - I carabinieri della stazione di Rieti hanno denunciato un 85enne del luogo, incensurato e insospettabile, per il reato di atti persecutori.

L’attività d’indagine ha avuto inizio nello scorso mese di febbraio, quando i militari hanno raccolto una denuncia di atti persecutori contro ignoti, sporta da una coppia di anziani coniugi. I due hanno riferito che, in varie occasioni, avevano trovato buste di pannoloni sporchi, gettate sul loro balcone di casa. Oltre a tali buste, in un’occasione, avevano trovato anche un biglietto scritto a mano, dal contenuto minatorio, con contestuale richiesta di ben 20mila euro, per porre fine a tali intimidazioni.

L’uomo, poi denunciato, conosceva bene la coppia: durante un servizio di osservazione da parte dei Carabinieri, è stato sorpreso dai militari proprio mentre stava gettando una busta di pannoloni sul balcone dei malcapitati. L’ottantacinquenne è stato denunciato.