Mortale all'altezza di Amazon, muore donna di 57 anni in un frontale con un autocarro

RIETI - Incidente mortale al chilometro 3 della strada 313 Ternana, tra il distributore di benzina e l'incrocio con via dei Cavalli. A perdere la vita è stata una donna di 57 anni. La donna viaggiava in direzione Passo Corese a bordo di un'auto insieme ad un uomo (rimasto ferito) quando la vettura, secondo le prime ricostruzioni ancora tutte da verificare, sarebbe stata centrata da un mezzo pesante che procedeva verso Poggio Mirteto e avrebbe, per cause in corso di accertamento, invaso la corsia opposta.

Sul luogo dell'incidente sono ora al lavoro i carabinieri della stazione di Passo Corese, i vigili del fuoco e gli operatori del 118.