Rieti, un messaggio della moglie del sindaco Sinibaldi finisce sui social e fa il giro della rete

RIETI - Forse un errore o forse no, ma un messaggio - poi rimosso - di Marta Ciferri, moglie del sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, viene postato sul social del marito e fa il giro del web, scatenando un putiferio di reazioni.

La situazione è quella comune a centinaia di coppie: Marta Ciferri e Daniele Sinibaldi hanno un figlio di un anno. La signora Ciferri nel post ha chiesto al marito - spesso fuori casa per il suo ruolo di sindaco - di rientrare a casa proprio per il figlio piccolo. Il messaggio, postato sui social, è stato subito dopo rimosso - era notte, poco dopo le 2 - ma qualcuno aveva fatto in tempo a fare uno screenshot e a farlo girare, a sua volta, sui social.

«Quando hai finito di fare serata - è scritto nel post - magari se hai un attimo puoi provare a richiamarmi, considerando che sono da sola a casa, con un bambino di un anno!». E così, una situazione familiare, in poco tempo, ha fatto il giro della rete. Della serie tra moglie e sindaco non mettere mai facebook.