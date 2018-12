Martedì 25 Dicembre 2018, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 25-12-2018 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Donna travolta e ucisa da un treno a Rieti.E' successo nel pomeriggio di oggi, martedì, poco dopo le 15.15 , vicino al passaggio a livello di via dei Flavi, nel quartiere di Molino della Salce. Da chiarire la dinamica e le cause. La vittima è una donna del Reatino, C.B., di 37 anni. Sul posto, ambulanza del 118, vigili del fuoco, polizia e polizia municipale.Il treno si stava avvicinando alla stazione di Rieti, in direzione L'Aquila e si è subito fermato.