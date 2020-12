Morto Giuliano Turchetti, volontario della Croce Rossa di Amatrice

RIETI - Un altro lutto colpisce il Reatino. Nella mattina di Natale è scomparso Giuliano Turchetti, 60 anni, geometra, attivo nella politica e nel volontario con la Cri in forza all'unità di Amatrice e anche appassionato di caccia. Funzionario del Genio Civile, tre mesi fa fu assolto in Corte di Appello dal reato di falso «perché il fatto non sussiste» nell'ambito del sequestro del polo culturale delle Officine Varrone.

Il ricordo della Croce Rossa Italiana - Unità di Amatrice

«La sua indole generosa è stata sempre molto apprezzata per la sua dedizione al lavoro, la famiglia e le attività benefiche. Giuliano si era distinto nelle attività di soccorso durante il terremoto di Amatrice e aveva dimostrato le sue umane qualità. Condoglianze alla moglie Annarita e a tutti coloro che in questo momento sono nel dolore».

