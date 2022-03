RIETI - Uccise la madre nel 2019 a Carpineto: arrestato nel Reatino. I carabinieri della stazione di Rieti hanno arrestato un cittadino romeno di 30 anni, per un ordine di carcerazione della procura della Repubblica di Velletri.

L'8 maggio 2019 l'uomo, a Carpineto Romano, al culmine di una lite, uccise la madre con un oggetto contundente, per poi consegnarsi ai carabinieri. L'accusa è di omicidio aggravato. L'uomo si trovava in una Rems del Reatino ed è stato arrestato dai carabinieri e tradotto nel carcere romano di Regina Coeli, per una condanna a 11 anni di reclusione.