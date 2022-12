RIETI - Claudio Campiti ha percepito il reddito di cittadinanza da aprile 2020 a settembre 2022. È quanto emerge dall’indagine svolta dai carabinieri, su disposizione della Procura, anche sullo stato patrimoniale dell’uomo. Campiti, 57 anni, era arrivato a Valleverde nel 2016. Un uomo che, all’apparenza, veniva descritto come gentile, solitario, ma nessuno, ad Ascrea, pensava potesse compiere quanto fatto domenica. C’era l’episodio dell’estate scorsa, quando urlò a dei bambini che erano giunti sul suo terreno per giocare: un episodio che ora viene riletto in chiave diversa.

La dimora - rudere in cui abitava Campitii si trova nella parte bassa del comprensorio, la cui entrata principale è poco prima della frazione Stipes. Numerose le villette, in questo periodo in larga parte non abitate o con i proprietari presenti nei fine settimana. In primavera e in estate lo scenario cambia radicalmente, con Valleverde che assume le sembianze di quello che dovrebbe diventare tra un paio di anni, vale a dire una vera e propria frazione. Come spiegato dal sindaco di Ascrea, Riccardo Nini, infatti, tra un biennio, con il previsto scioglimento del Consorzio, Valleverde verrà trasformata in una frazione del Comune.

APPROFONDIMENTI Fabiana De Angelis, la quarta vittima Il folle piano di Campiti: massacro e fuga a Malaga Elisabetta e il sacrificio che ha fermato il killer