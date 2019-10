La palazzina ex Ina Casa si trovava in piazza Augusto Sagnotti ad Amatrice. Il processo, al via dal 6 febbraio 2020, vedrà tra gli imputati, con l'accusa di disastro colposo plurimo, omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose, anche l'ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, oggi consigliere regionale di FdI.

Venerdì 11 Ottobre 2019, 16:55 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2019 17:47

