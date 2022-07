Amatrice, crollo del don Minozzi nel sisma del 2016: due rinvii a giudizio

RIETI - Processo per entrambi gli imputati. Il gup del tribunale di Rieti, Riccardo Giovanni Porro, ha rinviato a giudizio l'ingegner Ivo Carloni e l'architetto Virna Chiaretti, nell'udienza preliminare sull'inchiesta per il crollo dell'ex convento, allora sede dell'Istituto femminile Opera Pia Padre Giovanni Minozzì di Amatrice, in seguito al sisma del 24 agosto 2016. Carloni, allora progettista e direttore dei lavori che interessarono la struttura religiosa, poi crollata, e Chiaretti, dirigente del stesso Comune di Amatrice, dovevano rispondere dei reati di disastro colposo, crollo di edificio e omicidio colposo plurimo.

Nel crollo della struttura morirono 7 persone, quattro delle quali soggiornanti nella struttura religiosa a pagamento per il periodo estivo e tre suore. Il processo per Carloni e Chiaretti inizierà il prossimo 10 novembre.