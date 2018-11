Rifiuti, in Campania la Tari più cara: 442 euro a famiglia contro i 302 di media

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 28 Novembre 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 28-11-2018 08:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Campania inanella l'ennesimo dato negativo sul tema rifiuti. La regione è la più cara d'Italia considerando la media dei prezzi dei cinque capoluoghi, con 422 euro nel 2018 contro i 302 euro della media nazionale. Al secondo posto c'è la Sicilia con 399 euro mentre i prezzi medi più bassi sono in Trentino Alto Adige: 188 euro.A fare i conti - considerando una famiglia tipo di tre persone e una casa di proprietà di 100 metri quadrati - è l'osservatorio di Cittadinanzattiva. I dati del 2018 non si discostano molto da quelli del 2017 anche se in qualche caso ci sono stati aumenti a due cifre. Spicca il caso della città di Trapani, che con un rincaro del 49,1% è diventata il comune più caro d'Italia con una tariffa tipo di 571 euro. Rincari molto forti anche a Lecce (più 24%) e a Teramo (più 19,4%). Nel 2018 si registra una novità interessante, di cui non è ancora possibile valutare gli effetti: tre comuni capoluogo - Biella, Potenza e Treviso - sono passati alla cosiddetta «tariffa puntuale», cioè a un sistema di calcolo che si basa sul quantitativo di rifiuti prodotto e che premia i comportamenti virtuosi dei cittadini, spingendoli a conferire correttamente i materiali riciclabili e a ridurre al minimo i non riciclabili.