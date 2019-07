Rifiuti a Roma, dalla Regione diktat all’Ama con un ordinanza: «Pulire subito la città»

Mercoledì 3 Luglio 2019, 16:27 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2019 16:59

Pulire subito la città, pagare i fornitori, disporre di impianti di trattamento di rifiuti mobili. Nell’ordinanza con la quale la Regione mette a disposizione tutti gli impianti fino alla capienza massima per i rifiuti di Roma , vengono posti veri e propri diktat all’azienda capitolina. Tra questi anche l’assicurare idonee aree di trasferenza dei rifiuti.«Nelle prossime ore la Regione in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, emanerà un’ordinanza, in base all’articolo 191 del decreto legislativo 152 del 2006, con cui verrà disposto, per motivi di urgente necessità di tutela dell’ambiente - spiegano dalla Pisana - che tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti del Lazio garantiscano la massima operatività per accogliere i rifiuti prodotti dalla città di Roma». E aggiungono: «Al tempo stesso questa ordinanza indicherà un preciso cronoprogramma di azioni da realizzare da parte della società Ama con l’obiettivo di raccogliere in breve tempo tutti i rifiuti attualmente giacenti sulle strade della Capitale, ripulendo e ripristinando le condizioni di igiene e di decoro urbano. In particolare, l’azienda municipalizzata dovrà anche assicurare la funzionalità di idonee infrastrutture logistiche, come stazioni di trasferenza e aree di trasbordo; la disponibilità di ulteriori impianti di trattamento mobili; ristabilire il regolare e tempestivo pagamento dei fornitori aziendali».