Roma, rifiuti tossici nel Tevere: la polizia scopre l'azienda di stoccaggio e denuncia 7 persone

Rifiuti tossici, non tracciati come se non esistessero, venivano fatti scomparire nel Tevere. C’era una gru che lasciava cadere nelle acque olii esausti e combusti, batterie, pezzi carrozzerie di auto. A scoprirlo è stata la Stradale, la sottosezione di Settebagni. Gli agenti sono piombati su un campo vicino Monterotondo che era già stato sequestrato proprio per i reati di rifiuti tossici. Dal quel prato venivano immersi nel fiume i rifiuti.

Leggi anche Donna rovescia rifiuti nel Tevere



Gli agenti hanno sorpreso due individui, italiani, pregiudicati, che hanno levato i sigilli dal terreno, e stavano posando pezzi di auto, di olio di freni, di marmitte e altro materiale. I due sono stati bloccati dalla polizia. Da dove erano partiti? Da un’azienda poco distante il campo posto sotto sequestro. La Stradale nell’analizzare il materiale dell’azienda ha sequestrato gli stessi rifiuti che venivano “lavorati” nel campo e gettati nel Tevere. Per ora, sono sette le persone denunciate. Ma l'operazione della polizia può trasformarsi in un’inchiesta per verificare se dietro la ditta che smaltiva i rifiuti illegalmente, non ci sia il crimine organizzato.

Ultimo aggiornamento: 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA