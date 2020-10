Rigopiano, disposto il sequestro dei beni degli imputati in favore delle parti civili. E' la notizia che filtra dall'udienza preliminare di questa mattina a Pescara sulla strage di Rigopiano. Il legale della parti civili commenta: «Da oggi martirio non solo per le famiglie».

Si tratta dell'accoglimento da parte del gip della richiesta di sequestro cautelativo avanzata nella scorsa udienza dai legali delle parti civili. Il sequestro dei beni mira a tutelare le parti in caso di condanne al risarcimento. Il provvedimento riguarda tutti gli imputati con eccezione dell'ex prefetto Francesco Provolo e dell'ex direttore del genio civile Carlo Visca perché usufruttuari. Con questo provvedimento si è conclusa l'udienza, alle parti sono stati concessi termini per esaminare gli atti di indagini difensive presentati dagli avvocati del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta.

«Finalmente un provvedimento positivo dopo tanti negativi - commenta il legale di quattro famiglie delle vittime, l'avvocato Romolo Reboa che ha presentato istanza di sequestro - Da oggi e fino alla fine questo processo non sarà soltanto un martirio per le famiglie delle vittime, ma lo sarà anche per gli imputati».

Sotto l'Hotel Rigopiano, travolto da una valanga di proporzioni inimmaginabili il 18 gennaio di tre anni fa, 29 persone persero la vita tra richieste d’aiuto ignorate e allarmi non creduti. A seguire le inchieste, caratterizzate da polemiche, depistaggi, conflitti tra corpi dello Stato e perfino dal recente tentativo di suicidio dell’ex capo della mobile Muriana. E come se non bastasse, anche l’emergenza Covid che ha comportato un duplice il rinvio dell’udienza preliminare: prima dal 27 marzo al 10 luglio, poi al 18 settembre. Oggi il provvedimento in favore dei parenti delle vittime e di undici sopravvissuti.



