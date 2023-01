Rigopiano, tutte le falle del sistema nell'inchiesta della Tgr Abruzzo

Il 18 gennaio non sarà più lo stesso in Abruzzo, segnato da un disastro incomprensibile. La sera del 18 gennaio 2017 una valanga travolge il resort di Rigopiano. C’erano 40 persone all’interno, ne usciranno vive soltanto 11. A sei anni di distanza la Tgr Abruzzo torna a quella tragedia nel podcast in tre puntate dal titolo: “Rigopiano - Cronache dalla valanga” disponibile online su www.raiplaysound.it e sull’app RaiPlay Sound.

Omissioni, negligenze e scaricabarile: un intero sistema mostra le sue falle nella sciagura costata la vita a 29 persone. In questi anni la Tgr Abruzzo ha provato a indagare le responsabilità del disastro: dalla mancata attivazione di elicotteri militari alla riunione delle acque minerali; dal mistero delle telefonate del cameriere Gabriele D’Angelo, volontario di croce rossa, alla guerra tra inquirenti.

Nell’anno della sentenza, con una perizia che richiama le inchieste giornalistiche Rai, la televisione di Stato restituisce 6 anni di lavoro sotto forma di podcast. «Grazie ai colleghi della Tgr e della sede di Pescara, in particolare il direttore Lorenzo Mucci - così il condirettore Tgr Roberto Pacchetti - Grazie agli amici di Rai Play Sound anche a nome del direttore Alessandro Casarin. Ricordo che l’inchiesta bis su Rigopiano è partita dopo una serie di servizi della Tgr Abruzzo. Grazie quindi a Ezio Cerasi, Daniela Senepa, Roberta Mancinelli e Alfredo Primante per la ricerca della verità, non solo processuale. Infine grazie a Paolo Pacitti che ci ha speso tempo, energia e passione». «Un nuovo modo di lavorare, che per la prima volta riguarda la Rai Abruzzo - commenta il caporedattore Paolo Pacitti - tre puntate destinate ad avere un seguito alla luce degli sviluppi giudiziari. Torneremo a farvi ascoltare le nostre cronache di Rigopiano, dopo queste tre puntate per il sesto anniversario».