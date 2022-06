Bimbo di 10 mesi positivo alla cannabis: ricoverato in rianimazione. «Era in coma»

Un bambino di appena 10 mesi è finito in rianimazione qualche giorno fa, positivo ai cannabinoidi. Accade a Rimini: nella notte tra domenica e lunedì i genitori, il papà originario dell'est Europa e la mamma riminese, lo hanno portato in ospedale, secondo quanto riportano i quotidiani locali.

Il piccolo è stato ricoverato in rianimazione: era arrivato in ospedale in stato comatoso e privo di reazioni. Ora però sta meglio, è fuori pericolo e sarà presto dimesso. Sull'accaduto indaga la Squadra Mobile che avrebbe anche proceduto a un sopralluogo nell'abitazione della coppia. I genitori infatti non avevano saputo dare spiegazioni plausibili sull'accaduto, se non che avevano trascorso il pomeriggio in un parco cittadino.