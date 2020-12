Rimini, incendio in un residence: morta donna di 37 anni

Rimini, incendio in un residence: morta una donna di 37 anni. Le fiamme si sono sviluppate nella notte nel residence «Il Capidoglio» a San Giuliano, a Rimini. L'incendio è scoppiato poco dopo l'una, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in soccorso agli occupanti del residence di tre piani, alcuni dei quali trasportati in ospedale.

Fiamme al secondo piano

Secondo una prima ricostruzione il fuoco si è sprigionato al secondo piano e ha poi interessato anche il terzo. Il secondo e il terzo piano sono interdetti per danni strutturali. Sul posto il 118 e la polizia che sta indagando sulle cause del rogo.

