Rimini, stupro in spiaggia: i tre minorenni condannati a 9 anni e 8 mesi

Sono stati condannati a 9 anni e 8 mesi di carcere i tre ragazzi minorenni accusati di violenza sessuale e di lesioni commesse lo scorso 26 agosto, a Rimini, ai danni di una coppia di giovani turisti polacchi e di una transessuale peruviana. Otto i capi di imputazione per i quali i tre ragazzi sono stati ritenuti colpevoli dal giudice Luigi Martello: due per lesioni, tre per rapina e tre per violenza sessualeNove anni e otto mesi «sono troppi». Ne è convinto l'avvocato Alessandro Gazzea, il difensore del nigeriano 16enne, uno dei tre minorenni condannati per gli stupri di Rimini dal gup del tribunale per i minorenni di Bologna.



«Faremo appello, quantomeno sulla questione delle aggravanti sulla violenza e sulla minorata difesa», ha detto uscendo dal palazzo di giustizia minorile. Secondo il difensore, infatti, il giudice «ha considerato una serie di circostanze aggravanti che dovevano essere elise. I fatti sono quelli che conosciamo, ma il giudice li ha voluti ritenere una pluralità di violenze. La medesima violenza è invece stata conteggiata più volte».



Farà appello anche l'avvocato Marco Defendini, difensore dei due fratelli marocchini, che diversamente dal collega è invece soddisfatto dall'entità della pena. «Leggeremo le motivazioni. Credo - ha detto - che sarà difficile ottenere un risultato migliore».

Giovedì 8 Febbraio 2018, 14:13 - Ultimo aggiornamento: 08-02-2018 14:22

