Rissa al luna park, un 17enne in ospedale: il regolamento di conti dopo insulti reciproci

Iniziano ad emergere i primi dettagli sulla maxi rissa tra adolescenti, avvenuta sabato scorso in un luna park a Sacile (Pordenone), che ha anche costretto un 17enne a ricorrere alle cure in ospedale.

Come riporta Il Gazzettino, sembra che almeno due gruppi di ragazzi si fossero dati appuntamento al luna park del PalaMicheletto per un regolamento di conti. Diverse decine di adolescenti, una cinquantina circa, hanno iniziato a darsele di santa ragione, tra calci, pugni e spinte. Il tutto sarebbe nato da un'offesa, che ha poi indotto i ragazzi a promettersele per regolare la questione.

Ad affrontarsi sono stati almeno due gruppi: uno di ragazzi friulani e un altro di ragazzi veneti, forse provenienti dalla zona del Biscione, nei pressi di Conegliano. Ad avere la peggio è stato un 17enne di Francenigo, finito al pronto soccorso.