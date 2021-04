Roma, rissa tra minori al Pincio: pugni e calci tra due ragazze. I residenti: «La situazione è degenerata»

Un centro blindato e affollato come non si vedeva da tempo e una rissa sfiorata tra due gruppi sulla terrazza del Pincio, ancora una volta protagoniste due ragazze giovanissime, divise dagli amici, un pugno, un calcio, una spinta poi sono state fermate. Il tutto in un sabato in cui nella stessa zona si sono riversate migliaia di persone tra il flash mob organizzato a piazza del Popolo dai lavoratori del mondo dello spettacolo, l'esercito di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati