Ladispoli, rissa con bastoni e martelli alla festa di una bambina: arrestati padre e tre figli

Una spedizione punitiva alla festa di una bambina. E' successo a Ladispoli. Quattro persone sono state arrestate con l'accusa di tentato omicidio in concorso.

I fatti

il 10 settembre scorso, quando tre fratelli di 31, 33, 28 anni, con l'aiuto del padre 52enne, hanno dato vita a una vera e propria spedizione punitiva nei confronti di due persone di 43 e 32 anni che, nelle vicinanze di un parco giochi, stavano festeggiando il compleanno della figlia di un loro conoscente. I quattro si erano scagliati contro le due persone colpendole in testa e al volto con dei bastoni di legno, bottiglie di vetro e un martello. Uno dei feriti era stato portato con urgenza al policlinico Gemelli in pericolo di vita, con un grave trauma cranico, a causa del quale per diversi giorni è stato in coma, mentre la seconda persona riportava diverse fratture e veniva sottoposta a delicato intervento chirurgico. Ferita anche una terza persona di 37 anni, nel tentativo di dividere i due gruppi. Sul posto la pattuglia del commissariato di Ladispoli, oltre al 118, che con personale della squadra di polizia giudiziaria e della polizia scientifica iniziava subito gli accertamenti del caso.

Chi sono gli arrestati

I numerosi accertamenti hanno portato all'identificazione dei due uomini autori, poco prima, di un'altra aggressione nei confronti di un ragazzo e di una ragazza, i quali li avevano redarguiti per non essersi fermati facendoli attraversare sulle strisce pedonali, motivo per cui avevano tentato di investire il ragazzo in retromarcia, colpendo poi con calci e pugni entrambi.