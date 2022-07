Picchiato fuori della discoteca, ragazzo ricoverato in terapia intensiva

LIGNANO SABBIADORO - Indagini dei Carabinieri sono in corso dopo che questa mattina, domenica 10 luglio, all'alba un giovane di circa 20 anni, residente a Udine, è stato aggredito e gravemente ferito a Lignano Sabbiadoro (Udine). Il giovane è stato trovato nei pressi di una discoteca verso le 5.30 e avrebbe riferito di essere stato percosso durante una lite. Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 e portato in pronto soccorso a Lignano. Da qui è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Udine, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione di Lignano, assieme a una pattuglia del radiomobile di Latisana, che si trovavano in zona dopo una segnalazione per una maxi rissa, della quale però, a quanto si apprende, non è stata riscontrata evidenza.

