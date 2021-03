Rissa con mazze da baseball e machete fra 20 giovani per una ragazza a Desio, coinvolti anche minorenni

Mazze da baseball e machete in una rissa che ha coinvolto venti giovani divisi in due gruppi. Alcuni i minorenni in azione nel tardo pomeriggio di ieri a Desio (Monza). Sei dei venti sono stati identificati e denunciati dai carabinieri: tre i minorenni. A far scattare l'appuntamento per lo scontro sarebbe stato un litigio nato tra due appartenenti a i due gruppi per una ragazza. A quanto emerso uno dei due gruppi di giovani è arrivato in Brianza da Cinisello Balsamo (Milano), con lo scopo di far «pagare lo sgarro».

Grazie alle telefonate dei passanti alcune pattuglie sono sopraggiunte prima che la situazione degenerasse, bloccando la piazza e identificando tutti i presenti. I sei denunciati dovranno rispondere di rissa aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I carabinieri hanno sequestrato una mazza da baseball e un machete. I giovani provenienti da fuori Desio sono stati inoltre tutti sanzionati per il mancato rispetto della normativa anti Covid.

Ultimo aggiornamento: 07:55

