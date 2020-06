Milano, ragazzo accoltellato nella movida: arrestato il figlio del capo ultrà dell'Inter Franco Caravita

, ragazzo accoltellato nella

Milano Duomo anno arrestato un ragazzo italiano, classe 99, residente a Milano, ritenuto responsabile dell'accoltellamento ai danni di un ragazzo ventiquattrenne avvenuto la scorsa notte durante una maxi rissa in corso Garibaldi, zona della movida milanese. Il figlio del leader storico degli ultrà dell'Inter, Franco Caravita.



Dalle informazioni apprese e dagli accertamenti fatti i carabinieri hanno individuato un soggetto come il possibile responsabile. Una volta rintracciato il soggetto nella serata di ieri è stata effettuata la perquisizione della sua abitazione e della sua auto. L'operazione ha consentito di trovare un coltello a serramanico e degli indumenti indossati durante l'evento con la presenza di tracce di sangue verosimilmente riconducibili ai fatti. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Il soggetto, che ha delle precedenti denunce per reati simili, è stato arrestato per tentato omicidio aggravato, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, ed è stato quindi trasferito presso il carcere di San Vittore a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

A Milano, nella notte, una rissa nella zona della movida. Un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato al torace e ora le sue condizioni sono gravi. I giovani coinvolti erano tutti ubriachi. pic.twitter.com/tCSztroMzG — Tg3 (@Tg3web) June 6, 2020

. È accusato die lesioni personali.Caravita juniornell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Daniele Belardinelli, l'ultrà del Varese, squadra gemellata con i nerazzurri, travolto da una o più auto durante gli scontri dello scorso 26 dicembre, prima della partita Inter- Napoli. Nell'ordinanza di arresto di Nino Ciccarelli, uno dei capi curva dell'Inter, emessa dal gip Guido Salvini anche Alessandro Caravita, il figlio allora diciannovenne di Franco, lo storico fondatore e capo dei Boys dell'Inter. Caravita jr, fu sentito come testimone. E all'epoca, a differenza del padre, che ha vecchi precedenti specifici, era incensurato. In quell'indagine era stato raggiunto da una informazione di garanzia per rissa aggravata e omicidio volontario.