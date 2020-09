Roma, maxi-rissa nel parco al compleanno di 18 anni: botte anche alla mamma della festeggiata

Calci, pugni, schiaffi, spintoni. La festa di 18 anni di una ragazzina in un parco a Roma ha rischiato di trasformarsi in una tragedia per una maxi-rissa. E' successo la scorsa notte nel parco pubblico della Torresina, dove alla fine anche la mamma della festeggiata è stata picchiata. Ecco il racconto della zia di uno dei ragazzi presenti, che secondo lei, avrebbe riportato la frattura del setto nasale: «Il gruppetto di mio nipote stava brindando per un 18esimo compleanno di una ragazza, si sono avvicinati i soliti ragazzetti che da un po' di tempo tutte le sere danno problemi al quartiere e non sono di Torresina: hanno cominciato a dare fastidio e hanno cominciato ad alzare le mani anche sulle ragazze. Ovviamente i malcapitati si sono difesi, alla fine è scesa anche la mamma della festeggiata ed è stata spintonata. La baby gang ha avuto la meglio. Sono tutti scappati, mentre mio nipote è stato preso a calci in testa e ora ha il naso rotto».

Sul posto sono arrivate diverse pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza: secondo i militari due ragazzini avrebbero preso alcuni schiaffi, confermando che anche la mamma intervenuta per calmare gli animi sarebbe stata spintonata.

Ultimo aggiornamento: 10:23

