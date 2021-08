Porto Cesareo, ancora una rissa tra giovani turisti

Un'altra rissa all'alba a Porto Cesareo. Protagonisti ancora una volta gruppi di giovani turisti che molto probabilmente, in preda ai fumi dell'alcool, si sono affrontati nell'intersezione di strade comprese via Petrarca, angolo Via Parini nei pressi di piazza Risorgimento, proprio nel cuore della città turistica dello Ionio.

Rissa tra giovani



Prima le parole e poi da queste si è passati ai fatti, con spintoni calci e pugni tra le opposte fazioni. Quando i due gruppi si sono separati, i gruppi contendenti, hanno dato luogo ad un fitto l lancio di bottiglie, messo a repentaglio l'incolumità di avventori e turisti che si recavano a fare colazione alle prime luci dell'alba.

Sul posto alcuni testimoni raccontano che sia intervenuta un'ambulanza del 118 che ha medicato uno dei partecipanti alla scazzottata.

Ed intanto in città cresce l'allarme, a lanciarlo sono imprenditori turistico balneari, commercianti ed albergatori che chiedono a gran voce maggiore sicurezza alle istituzioni e alle forze dell'ordine.