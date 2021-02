Modena, ristorante pieno nonostante le norme anti-Covid. I clienti urlano in coro: «Libertà!»

Sono destinate a far discutere le immagini che arrivano da un ristorante di Modena, in cui il proprietario nel weekend ha deciso di tenere il locale aperto a cena nonostante le vigenti norme anti-Covid. La sala è piena, i clienti sono seduti ai tavoli senza mascherina e urlano in coro la parola «libertà», oltre a degli insulti nei confronti dello Stato. Il video è stato condiviso su Facebook dalla pagina del locale. Alla fine del filmato il gestore della pizzeria dice: «Bellissimo, sono emozionato, mi viene da piangere». In un altro video il proprietario ringrazia i suoi ospiti, che affollano la sala nonostante dalle 18 in poi - come è noto - i ristoranti possano effettuare solo servizio d'asporto e delivery. In didascalia la frase: «Questa sera tanti amici da Regina Margherita per ribadire il nostro diritto alla libertà e al lavoro».

Ultimo aggiornamento: 20:21

