Ristorante “all you can eat”, lavoratori in nero e 80 chili di pesce e carne scaduti: maxi multa dopo il blitz

ANCONA - Nel ristorante “all you can eat” alla Baraccola di Ancona c'erano due lavoratori in nero e due irregolari. Ma non solo. Nel blitz effettuato dalle forze dell'ordine sono sati sequestrati 80 kg di prodotti alimentari - carne, pesce e spezie - scaduti e non tracciati: in cucina, inoltre, vi era una porta aperta che dava su un cortile, non munita di rete antizanzare, con bidoni destinati alla raccolta dei rifiuti, privi di apposite coperture, quindi a rischio di contaminazione. Oltre a tutte le prescrizioni che dovranno essere adottate dal titolare del ristorante sono state elevate una serie di sanzioni per un totale di 40mila euro.

I PRODOTTI

I controlli sono stati effettuati dal personale della Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Polizia di Stato, del Gruppo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, della Polizia locale (Ufficio Commercio) e dell’Ufficio Igiene Alimenti dell’Azienda Sanitaria Territoriale.