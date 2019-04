Un ristoratore cinese di 29 anni ha ferito a coltellate un magrebino di 18 anni nel corso di una lite avvenuta a Milano, all'esterno del suo locale in via Passo Buole sulla circonvallazione periferica della città. Il ferito è stato trasportato in condizioni gravi al Policlinico.



Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, da diversi giorni il magrebino si presentava assieme a un gruppo di amici davanti al locale e infastidiva i clienti e la moglie del titolare cinese. Anche stasera il gruppo ha infastidito i presenti (e in particolare la coniuge) hanno asportato un posacenere e una sedia. A quel punto, in preda a un raptus, il ristoratore cinese ha preso un coltello dalla cucina e ha inseguito il gruppo, ferendo il 18enne.

Mercoledì 24 Aprile 2019, 21:51 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2019 22:14

