Lodi, sparò e uccise ladro nel suo ristorante: rinviato a giudizio

È stato rinviato a giudizio Mario Cattaneo, l'oste di Casaletto Lodigiano dal cui fucile il 10 marzo 2017 partì una rosa di pallini che ammazzò Petre Ungureanu, un romeno di 32 anni che era entrato per rubare con dei complici nel suo locale.



Cattaneo dovrà rispondere di omicidio colposo ed eccesso colposo di legittima difesa. Il procuratore della Repubblica di Lodi, Domenico Chiaro, ha sostenuto che gli spari, la notte del 10 marzo 2017, sarebbero stati due e non uno solo accidentale, come invece continua a sostenere la difesa. La pubblica accusa ha evidenziato anche numerose divergenze nelle ricostruzioni rese dai familiari nell'immediatezza dei fatti e continua a sostenere che Cattaneo poteva evitare di venire a contatto con i malviventi ritenendo che questi fossero già in fuga quando è partito il colpo.

Martedì 29 Maggio 2018, 14:00 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 14:31

