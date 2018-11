Madre in ritardo a scuola a prendere il figlio: rimproverata, sputa alla maestra

Non era la prima volta che arrivava in ritardo. Per l'ennesima volta lascia a scuola il bambino per oltre mezz'ora dopo l'orario d'uscita e, quando le maestre glielo fanno notare invece di scusarsi ha insultato e sputato contro un'insegnante. L'episodio è accaduto in una scuola primaria nel Varesotto. «Non è la prima volta che accadeva del ritardo, adesso intendo sporgere denuncia - ha spiegato la docente -. Non era neppure un alunno della mia classe, ma in quel momento stavo cercando d'aiutare una collega supplente che non poteva più trattenersi a scuola perché doveva prendere il treno per tornare a casa». Poiché i ritardi non erano una novità, «dopo esserci confrontate con la dirigenza scolastica, abbiamo ritenuto di dover affrontare la situazione», aggiunge la maestra. Prima i tentativi di contattare la donna, che non rispondeva al telefono poi, quando è arrivata, i rimproveri della maestre con l'avvertimento che, alla prossima occasione, sarebbe stato necessario rivolgersi alla Polizia locale. Da qui la reazione della mamma con insulti e sputi, davanti ad altri alunni, per la quale sarà denunciata.

Sabato 3 Novembre 2018, 10:33 - Ultimo aggiornamento: 03-11-2018 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA