Arezzo, ritiro spirituale si trasforma in focolaio: 10 positivi

Un ritiro spirituale si è trasformato in un mini cluster. Sono dieci le persone contagiate in seguito a un incontro avvenuto ad Anghiari, in provincia di Arezzo. A riportare il numero dei contagi l'odierno report odierno della Asl Toscana Sud Est. A precisare i contorni della vicenda il sindaco di Anghiari Alessandro Polcri: «Oggi si sono verificati dieci contagi ad Anghiari ma non si tratta di residenti - spiega il primo cittadino -, sono adulti e bambini che hanno preso parte a un ritiro spirituale in zona provenienti dal Nord Italia». Le persone risultate positive, di cui fanno parte anche alcuni religiosi, sono già state isolate e prese in carico dalla Asl.

APPROFONDIMENTI ITALIA Focolai in vacanza e mascherine obbligatorie, da Rimini a Ponza:... I DATI Green pass: ipotesi obbligo su navi, aerei e treni da fine agosto.... I DATI Covid Italia, bollettino oggi 25 luglio: 4.743 casi e 7 morti. Tasso...

Focolai in vacanza e mascherine obbligatorie, da Rimini a Ponza: paura per la movida estiva in Italia

Toscana, il bollettino: 513 casi in 24 ore e due decessi

In Toscana sono 248.571 i casi di positività al Coronavirus, 513 in più rispetto a ieri. L'età media dei nuovi casi è 31 anni, col 70% dei contagiati che è under 39: in particolare il 34% ha meno di 20 anni, il 36% tra 20 e 39 anni, il 24% tra 40 e 59 anni, il 4% tra 60 e 79 anni, il 2% ha 80 anni o più. Si registrano due nuovi decessi - due uomini, età media 88 anni, della provincia uno di Firenze l'altro di Pistoia - che portano il totale a 6.903 morti. Nuovo aumento per i ricoveri che tornano sopra quota 100: per la precisione sono 112, 13 in più rispetto a ieri, di cui 16 in terapia intensiva, 2 in più. Quesi i dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,02% e raggiungono quota 237.541 (95,6% dei casi totali).

Green pass: ipotesi obbligo su navi, aerei e treni da fine agosto. Vaccinato un italiano su due. Figliuolo: «Siamo all'ultimo miglio»

Gli attualmente positivi sono oggi 4.127, +12,4% rispetto a ieri. Complessivamente, 4.015 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (441 in più rispetto a ieri, più 12,3%). Sono 10.856 (352 in più rispetto a ieri, più 3,4%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province quella di Firenze registra 163 casi in più rispetto a ieri, Prato 29, Pistoia 33, Massa Carrara 27, Lucca 90, Pisa 42, Livorno 26, Arezzo 40, Siena 26, Grosseto 37.