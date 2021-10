Ritrovata Assundina Gagliardi: la 73enne vagava in strada in stato confusionale

E' stata trovata in zona Corso Francia a Roma, Assundina Gagliardi, la 73enne affetta da demenza senile, scomparsa dalla sua casa senza lasciare tracce. Dopo poco più di un giorno di ricerche, la donna originaria del Venezuela ha così potuto riabbracciare i sui cari.

Leggi anche > Amore infinito, coppia di anziani chiede di essere ricoverata insieme. Lei: «Da sola non voglio stare»

APPROFONDIMENTI AUSTRALIA Cleo Smith, bimba di 4 anni scomparsa in un campeggio: era in tenda... IL GIALLO Antonio Natale vittima di lupara bianca a Caivano, sospetti su due...

I familiari di Assundina, ieri mattina si erano rivolti agli investigatori del commissariato Monte Mario perché non avevano più notizie della donna da circa 24 ore. La donna aveva con sé con una borsa con le copie dei suoi documenti e un libretto postale, ma non aveva portato il telefono. Con la denuncia si è attivato un collaudato protocollo per la ricerca delle persone scomparse grazie al quale, dopo circa 6 ore, una pattuglia del XV Distretto Ponte Milvio, ha riconosciuto Assundina che vagava senza meta in una piccola traversa buia di corso Francia.