Ritrovata a Tokyo dai carabinieri la pagina di un antico codice del 1450 rubata a Torino

Venerdì 26 Aprile 2019, 21:09

Nel 1990, dal breviario di Ludovico da Romagnano, un antico codice pergamenaceo del XV secolo che era custodito all’interno dell’archivio storico dell’Arcidiocesi di Torino, vennero strappate 32 preziose pagine miniate. Ora i Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale sono riusciti a ritrovarne una. Il prezioso documento era entrato a far parte delle collezioni del Museo Nazionale di Arte Occidentale di Tokyo a seguito di una legittima acquisizione sul mercato antiquariale. Il recupero del prezioso bene è stato possibile in tempi rapidissimi grazie alla collaborazione della direzione del Museo giapponese che, appresa dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino la notizia dell’illecita provenienza del bene, ha immediatamente favorito e facilitato le operazioni di recupero.In precedenza erano state recuperate 16 pergamene, nel 1996 e nel 2013, presso l’abitazione privata dei responsabili del reato e in una prestigiosa casa d’aste di Monaco di Baviera dove le pagine erano state esportate e messe in vendita. Le indagini hanno consentito, nel tempo, di rinvenire e recuperare una pergamena a Tampa, negli USA, e altre due in vendita presso una casa d’aste a Colonia. L’individuazione delle pergamene miniate è stata possibile grazie al costante controllo del mercato antiquariale effettuato dai carabinieri, alla collaborazione di esperti e studiosi di settore e grazie all’efficacia della banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, la più completa banca dati di opere d’arte rubate esistente al mondo, gestita dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che consente una precisa comparazione delle immagini dei beni culturali oggetto di ricerca.Il codice pergamenaceo, considerato dagli studiosi un manoscritto di straordinario pregio storico e artistico, è stato realizzato nel 1450 ed è caratterizzato da una scrittura in carattere gotico e da pregevoli miniature che riportano le illustrazioni di personaggi biblici nel giorno della loro ricorrenza secondo il calendario cristiano.