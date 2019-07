Roberta Ragusa ha avuto giustizia: la Cassazione ha confermato la condanna a vent'anni di carcere per Antonio Logli, suo marito. E i familiari di Roberta hanno reagito in lacrime alla lettura della sentenza dei giudici della I sezione della corte di Cassazione che ha confermato la sentenza della Corte di Appello del 14 maggio 2018.



«Finalmente si smetterà di dire che mia cugina era in giro a divertirsi. Mia cugina è morta, lo ha detto anche la Cassazione. Giustizia è fatta», hanno detto i parenti della donna, di cui non si aveva alcuna notizia da sette lunghi anni.

Mercoledì 10 Luglio 2019, 22:11 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2019 23:02

