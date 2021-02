Roberta Siragusa, oggi i funerali della 17enne: «Alle donne va rubato il cuore non la vita»

«Alle donne va rubato il cuore non la vita», si legge su un lenzuolo appeso nel piazzale della Chiesa Santissima Annunziata di Caccamo. Striscioni, palloncini rossi e bianchi, manifesti listati a lutto con il nome di Roberta. Così questo piccolo paese in provincia di Palermo, ricorda - nel giorno dei funerali- Roberta Siragusa, la ragazza di 17 anni uccisa nella notte del 23 gennaio. Sarà l'arcivescovo di Palermo monsignor Corrado Lorefice a officiare alle 11 la Santa messa. Presente anche il comandante dei carabinieri di Termini Imerese, capitano Federico Minicucci.

Omicidio Roberta Siragusa, l'autopsia non chiarisce le cause della morte: «Corpo dilaniato, siamo molto provati»

Ragazza uccisa a Palermo: il fidanzato al pm: «Non sono stata io si è data fuoco da sola»

Le indagini

Ieri la salma è tornata a casa dopo l'autopsia eseguita a Messina. L'esame non ha chiarito ancora del tutto la causa della morte, ma pare che abbia già escluso che la ragazza sia stata strangolata. Per l'omicidio è indagato il fidanzato della giovane, Pietro Morreale di 19 anni, che si trova in carcere. «Un corpo dilaniato, come ha detto il gip e siamo molto provati per quello che abbiamo visto», ha detto ieri l'avvocato Giuseppe Canzone, legale della famiglia, che ha assistito all'autopsia. «Dobbiamo attendere l'esito degli esami istologici per stabilire le cause del decesso. Dall'esame autoptico sono emerse - ha invece affermato Manfredi Rubino il consulente nominato dagli avvocati che assistono la famiglia di Roberta Siragusa - gravi ustioni a livello del tronco, del viso e degli arti superiori e una parte degli arti inferiori. Non è ancora sufficiente per stabilire le cause di morte».

