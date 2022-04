Roberta, malore fatale: muore la pasticciera del paese. L'ultimo saluto del fidanzato

La pasticciera Roberta Stortoni di Comunanza (Ascoli Piceno) è morta questa mattina all’ospedale Mazzoni di Ascoli, a 49 anni, per le conseguenze di un malore avuto alcuni giorni fa. Un dolore immenso che ha avvolto un ampissimo territorio, dove Roberta era molto conosciuta, lasciando tutti nello sgomento e in una profonda tristezza.

E' morta dopo il malore accusato appena una settimana fa. La donna era molto conosciuta anche grazie all’attività che gestiva ed era benvoluta da tutti. Un anno fa dovette affrontare il dramma della scomparsa del fratello, Marco Stortoni, deceduto a causa di un incidente durante un’escursione sul Vettore.

Commosso il ricordo, affidato ai social, da parte del suo compagno, Daniele. "Oggi, quando non c’eri già più, sono entrato nella stanza per guardare solo il tuo volto da lontano – scrive il ragazzo –. Mentre ascoltavamo insieme per l’ultima volta la nostra canzone e piangevo le ultime lacrime che mi rimanevano, l’equipe medica che ti ha accompagnato con rispetto ed amore fino all’ultimo respiro mi ha chiesto cosa potesse fare per me. Ed io, a voi come a loro, chiedo la stessa cosa: Amate. Amate e basta".